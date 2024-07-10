Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

Batman'da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 300 sivil toplum kuruluşunun temsilcisine bilgilendirme yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Dernekler Kanunu mevzuatında yapılan değişiklikler, dernek projeleri, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBİS) yapılan yeniliklerle ilgili bilgi verildi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Kemal Akkurt, müdürlük olarak derneklerin yanı sıra siyasi partiler, sendikalar, lokaller, yardım toplama işlemleri, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar ve cemiyetlere ait bütün iş ve işleyişlerle ilgilendiklerini belirtti.