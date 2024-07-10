Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı
Batman'da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 300 sivil toplum kuruluşunun temsilcisine bilgilendirme yapıldı.
Batman'da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 300 sivil toplum kuruluşunun temsilcisine bilgilendirme yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Dernekler Kanunu mevzuatında yapılan değişiklikler, dernek projeleri, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBİS) yapılan yeniliklerle ilgili bilgi verildi.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Kemal Akkurt, müdürlük olarak derneklerin yanı sıra siyasi partiler, sendikalar, lokaller, yardım toplama işlemleri, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar ve cemiyetlere ait bütün iş ve işleyişlerle ilgilendiklerini belirtti.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmek misyonuyla hareket ettiğini ifade eden Akkurt, "Siz değerli sivil toplum kuruşlarımız devlet ve vatandaş arasında köprü görevini yürütüyorsunuz. Yapmış olduğunuz çalışmalar kamu yararı, çevrenize ve topluma fayda sağlamak içindir. Müdürlük olarak sizlere ne kadar hizmet sunsak azdır." dedi.
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