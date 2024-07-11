Batman'da şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş tarafından 3 operatörü kapsayan bir baz istasyonu yapılarak kurularak köydeki vatandaşların yaşadığı sorun giderildi.

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