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        Batman'da şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:35
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        Batman'da şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu.

        Vali Ekrem Canalp, ilçenin Saklı köyünü ziyaret ettiğinde vatandaşlar şebeke sorununun çözümü için destek istedi.

        Bunun üzerine Canalp'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

        Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş tarafından 3 operatörü kapsayan bir baz istasyonu yapılarak kurularak köydeki vatandaşların yaşadığı sorun giderildi.

        Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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