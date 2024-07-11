Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda yapılan analiz ve saha çalışmalarında kente su tankerinde kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Batman-Bitlis kara yolunda durdurulan su tankerinde yapılan incelemede kaçak ve karışımlı olduğu değerlendirilen 21 bin 456 litre akaryakıt tespit edildi.