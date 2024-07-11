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        Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:11
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        Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda yapılan analiz ve saha çalışmalarında kente su tankerinde kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

        Batman-Bitlis kara yolunda durdurulan su tankerinde yapılan incelemede kaçak ve karışımlı olduğu değerlendirilen 21 bin 456 litre akaryakıt tespit edildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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