Batman'da tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şerbetli köyündeki yolda Ümit A. (24) yönetimindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 FF 584 plakalı tır çarpıştı.

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