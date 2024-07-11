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        Batman Valiliğinden belediyenin personel alımına ilişkin açıklama:

        Batman Valiliğince belediyenin personel alımında belirlediği ilan süresine ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:28
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        Batman Valiliğinden belediyenin personel alımına ilişkin açıklama:
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        Batman Valiliğince belediyenin personel alımında belirlediği ilan süresine ilişkin açıklama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesi tarafından yürütülen 122 kişilik personel istihdamına ilişkin kamuoyuna yansıyan haklı eleştirilere karşı belediye tarafından yapılan kamu kurumlarını suçlayıcı açıklamalara cevap vermek ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek için açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

        Batman Belediyesince istihdam edilmek üzere çeşitli branşları kapsayan 122 kişilik istihdam ilanının 4 Temmuz'da İŞKUR İl Müdürlüğüne teslim edildiği, yapılan incelemede eksik evrak bulunduğundan ötürü talep edilen ilan evraklarının eksikliklerin giderilmesi için Batman Belediyesine iade edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "122 kişilik ilan talebi 8 Temmuz'da İŞKUR İl Müdürlüğümüze eksiksiz olarak iletilmiş ve 9 Temmuz'da Batman Belediyesince talep edildiği şekliyle 1 günlük olarak yayımlanmıştır. Batman Belediyesinin bizzat talep ettiği ilan ve başvuru süresi aynı gün olmak üzere sadece 1 gündür. Başvuru sürecindeki ilan sürelerini belirleme yetkisi tamamen başvuruda bulunan Batman Belediyesine aittir. İŞKUR İl Müdürlüğünün ilan sürelerini belirleme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. İlgi ilan başvuru süresinin sadece 1 günlük olmasından ötürü başvuruda bulunamayan gençlerimiz başta olmak üzere toplumun hemen her kesiminden yükselen haklı tepkilerine cevap veremeyen Batman Belediyesi her zamanki gibi suçu yansıtma yoluna giderek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Batman Belediyesince İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilen ve ıslak imzalı tüm resmi evrakları kamuoyunun takdirine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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