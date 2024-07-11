Batman Valiliğinden belediyenin personel alımına ilişkin açıklama:

Batman Valiliğince belediyenin personel alımında belirlediği ilan süresine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesi tarafından yürütülen 122 kişilik personel istihdamına ilişkin kamuoyuna yansıyan haklı eleştirilere karşı belediye tarafından yapılan kamu kurumlarını suçlayıcı açıklamalara cevap vermek ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek için açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Batman Belediyesince istihdam edilmek üzere çeşitli branşları kapsayan 122 kişilik istihdam ilanının 4 Temmuz'da İŞKUR İl Müdürlüğüne teslim edildiği, yapılan incelemede eksik evrak bulunduğundan ötürü talep edilen ilan evraklarının eksikliklerin giderilmesi için Batman Belediyesine iade edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: