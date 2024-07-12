Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 183 gram bonzai, 50 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 183 gram bonzai, 50 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Batman'a gelen 2 kişinin üst aramasında 183 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca bir ihbarı değerlendiren ekipler bir iş yerinde yaptığı aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 23 parça halinde 50 gram skunk ile tabanca, şarjör ve tabancaya ait 6 fişek ele geçirdi.

        Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        10 gün önce üniversiteden mezun olan Büşra, gök gürültüsü ve şimşekler sonr...
        10 gün önce üniversiteden mezun olan Büşra, gök gürültüsü ve şimşekler sonr...
        Batman Valiliğinden belediyenin personel alımına ilişkin açıklama:
        Batman Valiliğinden belediyenin personel alımına ilişkin açıklama:
        Batman'da tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Batman'da tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi
        Batman'da kaçak 21 bin 456 litre akaryakıt ele geçirildi
        Batman Petrolspor Atabey Çiçek ile anlaştı
        Batman Petrolspor Atabey Çiçek ile anlaştı