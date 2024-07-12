"Zümre", "Batik" ve "Garip" uyuşturucu operasyonlarında jandarmaya güç katıyor

İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler "Zümre", "Batik" ve "Garip" düzenli eğitimlerden geçirilerek her an göreve hazır bekliyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 18 eğitimli köpek bomba arama, iz takip, uyuşturucu operasyonları gibi zorlu görevlerde güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı.

Bu köpeklerden "Zümre", "Batik" ve "Garip" jandarma ekipleri ile uyuşturucu operasyonları başta olmak üzere yol kontrolü ve denetimler ile çeşitli arama faaliyetlerinde aktif görev alıyor.

Hassas burunlu 3 köpek, keskin koku alma yetenekleri sayesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesine büyük katkı sağlıyor. Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kamalak, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 15, Sason İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda da 3 olmak üzere kentte 18 eğitimli köpeğin hizmet verdiğini söyledi. - Her gün düzenli eğitim görüyorlar" Kamalak, köpeklerin her gün düzenli eğitime tabi tutulduğunu anlatarak, "Hizmet köpeklerinin eğitimleri Jandarma Genel Komutanlığının yıllık olarak yayımladığı 52 haftalık eğitim programı çerçevesinde "temel itaat", "ileri itaat", "arama ve kondisyon parkuru" eğitimi olacak şekilde günlük olarak yapılmaktadır." dedi.