Batman'da stajyer öğrencilere uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi

Batman'a bölge illerinden gelerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj gören lisans ve ön lisans öğrencilerine uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi.

Siirt, Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde eğitim gören 30 lisans ve önlisans öğrencisi teorik ve pratik eğitimlerle deneyim kazanıyor.

Üniversitelerin gıda ve ziraat mühendisliği ile veterinerlik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler bir ay boyunca 240 saat sürecek eğitim ile zorunlu stajlarını tamamlayarak tecrübe sahibi olacak.

Bu kapsamda Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda üretim tesisini ziyaret eden öğrenciler, burada uzman personel eşliğinde gıda denetimi gerçekleştirdi ve üretim aşamaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.