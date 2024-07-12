Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Taha Yasin Uras, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden babası ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde serinlemek için Batman Çayı'na giren Taha Yasin Uras (23), bir süre sonra suda gözden kayboldu.

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