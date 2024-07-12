Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Batman'da serinlemek için çaya giren genç hayatını kaybetti.
Batman'da serinlemek için çaya giren genç hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde serinlemek için Batman Çayı'na giren Taha Yasin Uras (23), bir süre sonra suda gözden kayboldu.
Durumu fark eden babası ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Taha Yasin Uras, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu olduğu öğrenildi.
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