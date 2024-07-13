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        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:55
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        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'ndeki bir binanın 3. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, ev ağır hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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