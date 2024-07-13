Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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