Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı
        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı
        İYİ Parti İl Başkanı'nın oğlu Taha, girdiği Batman Çayı'nda boğuldu
        İYİ Parti İl Başkanı'nın oğlu Taha, girdiği Batman Çayı'nda boğuldu
        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
        Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
        Batman'da stajyer öğrencilere uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi
        Batman'da stajyer öğrencilere uygulamalı gıda denetimi eğitimi verildi