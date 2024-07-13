Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.