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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu muhtarlarla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:14
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu muhtarlarla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Nasıroğlu, Kristal Park Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Nasıroğlu, sorunların çözülmesi için yürütülecek çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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