AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu muhtarlarla bir araya geldi
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Nasıroğlu, Kristal Park Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Nasıroğlu, sorunların çözülmesi için yürütülecek çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.
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