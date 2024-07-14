Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Nasıroğlu, TPAO Kristal Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda şehrin büyümesinin ve gelişmesinin en önemli paydaşlarından birisi olarak basını gördüklerini söyledi.

        Hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili en kısa sürede adımlar atacaklarını ifade eden Nasıroğlu, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen İluh Devlet Hastanesiyle ilgili yaptıkları çalışmalara değindi.

        Kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle hastane için tahliye kararı aldıklarını belirten Nasıroğlu, "Çok eski bir bina olduğu için yapısal problemler olduğunu gözlemledik ve bunun için kapsamlı bir rapor hazırlayıp Sağlık Bakanı'na sunduk." dedi.

        Nasıroğlu, hazırlanan raporda, hastanenin yanında bulunan Hava Lojmanlarının yıkılıp, alanın İluh Devlet Hastanesi binası için kullanılmasını istediklerini ve mevcut hastane binası tamamlanana kadar prefabrik hastane kurma fikirleri olduğunu belirtti.

        Çözüm önerilerinin olumlu karşıladığını anlatan Nasıroğlu, "Sadece sorunlardan şikayet etmek yetmiyor. O sorunun çözümü için de proje üretilmesi ve çalışılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Batman Petrolspor AŞ'yi ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Batman Petrolspor AŞ'yi ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu muhtarlarla bir araya geldi
        Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Batman Petrolspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı
        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı