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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:59
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak mesajında, Türk milletinin tarih boyunca birçok badire atlattığını ve çetin mücadelelerde bulunduğunu belirtti.

        Türk milletinin vatanı bildiği topraklar uğruna canını vermekten asla çekinmediğini ve beraber yaşadığı toplumlarla gönül bağı kurduğunu kaydeden İmrak, Türk milletinin hak ve adalet ile mücadele ettiğini aktardı.

        Aziz milletin, devletin ve milletin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini ifade eden İmrak, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Sakarya'da olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığına işaret etti.

        İmrak, şunları kaydetti:

        "Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiği günün gecesinde Cumhuriyet tarihinin en alçak hıyanetlerinden birisini, hatta en büyüğünü milletçe yaşamış olduk. O gece vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve geleceğimize yönelik ihanet içerisinde bulunan FETÖ'cü hainler, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Tarihimizin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha yazdıran bu aziz millet, o karanlık gecenin ardından günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu hain girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vatanın ve milletin bekası için şanlı bayrağımızın semalarımızda sonsuza kadar dalgalanması için göğüslerini tanklara, toplara ve silahlara siper ederek şehit düşen vatan evlatlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad ve mekanları cennet olsun diyorum. Yine vatan savunması adına kahramanca mücadele ederken, hainlere karşı direniş gösterirken gazilik onuruna erişen vatan evlatlarına da şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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