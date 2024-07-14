AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla görüştü

Her zaman halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirten Nasıroğlu daha sonra ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

İlçede esnafla görüşüp talep ve sorunları dinleyen Nasıroğlu, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç diledi.

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