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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla görüştü

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:33
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla görüştü
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        İlçede esnafla görüşüp talep ve sorunları dinleyen Nasıroğlu, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç diledi.

        Her zaman halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirten Nasıroğlu daha sonra ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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