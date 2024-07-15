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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:43
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

        Gercüş Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Daha sonra Gercüş Kaymakamlığında bekçi olarak görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Ali Atılgan mezarı başında anıldı.

        Programlara, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Kasım Yalçın, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı İbrahim Torlak, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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