Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Programa, ilçe protokolü, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Muhammet Öztaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde milletin, istiklal ve istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikildiğini belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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