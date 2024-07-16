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        Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:52 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:53
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        Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gercüş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Muhammet Öztaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde milletin, istiklal ve istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikildiğini belirtti.

        Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi, ardından ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

        Programa, ilçe protokolü, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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