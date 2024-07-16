Batman'da 1010 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1010 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1010 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasındaki uygulamada durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1010 paket sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.