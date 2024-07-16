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        Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:42
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        Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bu çerçevede kent girişinde durdurulan taksi ve hafif ticari araçta arama yapıldı.

        Ekipler, hafif ticari araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Taksinin öncü araç olduğunu belirleyen ekipler, araçlardaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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