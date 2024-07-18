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        Batman'da sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:12
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        Batman'da sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi.

        İlçeye bağlı Akalın köyünde sebze meyve bahçelerinde su yetersizliği yaşayan vatandaşların destek talebi üzerine Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışma ile 1500 metre su borusu döşenerek vatandaşların su sorunu giderildi.

        Vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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