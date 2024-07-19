Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 125 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 125 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan bir kişinin üst aramasında poşet içerisinde gümrük kaçağı 5️0️0️ paket sigara ele geçirildi.
Ayrıca bir kargo firmasına gelen kişinin göndeceği pakette gümrük kaçağı 125 elektronik sigara tespit edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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