Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 125 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 500 paket sigara ve 125 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan bir kişinin üst aramasında poşet içerisinde gümrük kaçağı 5️0️0️ paket sigara ele geçirildi.

        Ayrıca bir kargo firmasına gelen kişinin göndeceği pakette gümrük kaçağı 125 elektronik sigara tespit edildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Eczacılardan "sahte güneş kremi" uyarısı!
        Eczacılardan "sahte güneş kremi" uyarısı!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!

        Benzer Haberler

        Batman'da TÜGVA'nın yaz okuluna 3 bin 500 öğrenci katılıyor
        Batman'da TÜGVA'nın yaz okuluna 3 bin 500 öğrenci katılıyor
        Batman'da odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Batman'da odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Batman'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
        Batman'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
        Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Batman'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu
        Batman'da sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi
        Batman'da sebze meyve bahçelerinde yaşanan su sorunu giderildi
        Taksinin öncülük ettiği hafif ticari araçta 81 kilo uyuşturucu ele geçirild...
        Taksinin öncülük ettiği hafif ticari araçta 81 kilo uyuşturucu ele geçirild...