Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Ayrıca bir kargo firmasına gelen kişinin göndeceği pakette gümrük kaçağı 125 elektronik sigara tespit edildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan bir kişinin üst aramasında poşet içerisinde gümrük kaçağı 5️0️0️ paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

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