Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Batman'da çantasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İstanbul'dan otobüsle Batman'a gelen M.Ş.G'nin çantasında yapılan aramada 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş.G. polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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