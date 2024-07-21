Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Batman'da serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Batman’da serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde A.G. arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi.
A.G'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan A.G. ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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