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        Batman'da akaryakıt tankerinde 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'da bir akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:38 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:38
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        Batman'da akaryakıt tankerinde 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'da bir akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan akaryakıt yüklü tankerde arama yapan ekipler gümrük kaçağı 1600 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan tanker sürücüsü V.A. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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