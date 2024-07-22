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        Batman'da çiftçilere 450 bin lahana ve karnabahar fidesi ile marul tohumu dağıtıldı

        Batman'da 141 çiftçiye yüzde 70 hibeli 450 bin lahana ve karnabahar fidesi ile marul tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:00
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        Batman'da çiftçilere 450 bin lahana ve karnabahar fidesi ile marul tohumu dağıtıldı
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        Batman'da 141 çiftçiye yüzde 70 hibeli 450 bin lahana ve karnabahar fidesi ile marul tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırması Projesi" kapsamında, 141 çiftçiye yüzde 70 hibe destekle 450 bin lahana ve karnabahar fidesi ile marul tohumu dağıtıldı.

        Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentteki üreticilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Dağıtılan tohum ve sebze fidelerinin üreticilere ve kente hayırlı olmasını dileyen Göktaş, "Üreten, üretime değer katan, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmesini temenni ediyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Dr. Reşat Çiftçi de tohumların toprakla buluşmasının ardından verimli bir üretim için ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere teknik destek verileceğini belirtti.

        Törene, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ebubekir Doğan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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