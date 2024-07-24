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        Batman'da polis ekipleri vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis memurları, semt pazarında vatandaşlara boğulma vakalarına karşı bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:17
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        Batman'da polis ekipleri vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde polis memurları, semt pazarında vatandaşlara boğulma vakalarına karşı bilgilendirme yaptı.

        İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, Selahaddin Eyyubi Camisi yanında kurulan semt pazarında boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Gerekli bilgilendirmeleri yapan ekipler, vatandaşlara serinlemek için baraj gölüne ve su kanalına girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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