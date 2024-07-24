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        Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor

        Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı, ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:06
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        Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor
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        Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı, ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor

        Sason ve Muş sınırları arasında bulunan Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi ve rengarenk çiçekleriyle ilgi görüyor.

        Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay, her yıl dağa tırmanış yaparak burada yetişen şifalı bitkileri topladığını söyledi.

        Tercan Baran da bölgedeki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

        Özellikle yaz aylarında dağı serin havası ve soğuk suyuyla bulunmaz bir nimet olarak gördüklerini dile getiren Baran, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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