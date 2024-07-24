Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor

Özellikle yaz aylarında dağı serin havası ve soğuk suyuyla bulunmaz bir nimet olarak gördüklerini dile getiren Baran, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye etti.

Tercan Baran da bölgedeki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay, her yıl dağa tırmanış yaparak burada yetişen şifalı bitkileri topladığını söyledi.

Sason ve Muş sınırları arasında bulunan Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi ve rengarenk çiçekleriyle ilgi görüyor.

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