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        Batman'da 5 bin 593 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:40
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        Batman'da 5 bin 593 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynaklarından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında yapılan yol kontrol uygulamasında bir haftada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bandrolsüz 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.

        Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devem edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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