Batman'da 5 bin 593 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynaklarından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında yapılan yol kontrol uygulamasında bir haftada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bandrolsüz 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.
Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devem edeceği belirtildi.
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