Batman'da 5 bin 593 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çalışmalar kapsamında yapılan yol kontrol uygulamasında bir haftada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bandrolsüz 5 bin 593 paket sigara ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynaklarından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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