Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Avcıoğlu görevine başladı
Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu, göreve başladı.
Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu, göreve başladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu'nun görevine başladı.
Avcıoğlu, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı makamında ziyaret etti.
İmrak, Avcıoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.
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