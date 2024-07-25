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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Avcıoğlu görevine başladı

        Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:38
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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Avcıoğlu görevine başladı
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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu, göreve başladı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Başkomiser Abdüsselam Avcıoğlu'nun görevine başladı.

        Avcıoğlu, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı makamında ziyaret etti.

        İmrak, Avcıoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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