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        Batmanlı çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor

        ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcaktan bunalan çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra arazide açtıkları çukura branda sererek yaptıkları havuzda serinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:01
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        Batmanlı çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor
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        ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcaktan bunalan çiftçiler tarlada çalıştıktan sonra arazide açtıkları çukura branda sererek yaptıkları havuzda serinliyor.

        Ülkede mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın etkili olduğu kentlerden Batman'da da termometreler zaman zaman 40 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık daha da artıyor.

        Bunaltıcı sıcaklarda tarlada çalışmak zorunda olan Gercüş ilçesinin Konak köyündeki çiftçiler de serinlemek için arazide havuz oluşturdu.

        Köyde tarımsal üretim yapan Mehmet Emin Gündüz, kendisi gibi sıcaktan bunalan çiftçi arkadaşlarıyla domates, biber, patlıcan yetiştirdiği arazisinde traktörle önce 1 metre derinliğinde çukur kazdı.

        Ardından çiftçi arkadaşlarının yardımıyla kazma ve kürekle bu çukuru yarım metre daha derinleştiren Gündüz, çukura branda serip içini suyla doldurdu.

        Gündüz ve çiftçi arkadaşları tarlada çalıştıktan sonra havuza girip hep serinlemeye çalışırken yorgunluk da atıyor.

        - "Termometreler 42-43 derece ama sıcaklık 50 derece gibi"

        Mehmet Emin Gündüz, AA muhabirine, hava sıcaklığından çok etkilendikleri için havuz yapma fikri oluştuğunu söyledi.

        "Termometreler 42-43 derece ama sıcaklıklar 50 derece gibi. Yaptığımız havuzu kanal suyu ile dolduruyoruz. Suyu boşaltmak için de güneş enerjisiyle çalışan motor kullanıyoruz." diyen Gündüz, havuz sayesinde tarlada da zamanın güzel geçtiğini belirtti.

        Gündüz, havuzun maliyetinin fazla olmadığını, böylece artık tarlada çalıştıktan sonra serinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

        Çiftçilerden Yusuf Gündüz tarlasında çalıştıktan sonra havuza yüzmeye geldiğini, güzel vakit geçirdiklerini, serinlediklerini belirtti.

        Abdurrahman Gündüz de arkadaşlarıyla havuzda keyifle yüzüklerini, serinleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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