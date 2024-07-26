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        Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan zanlı yakalandı

        Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:33
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        Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan zanlı yakalandı
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        Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce takibe alınan bir zanlının kargoyla göndermeye çalıştığı pakette kaçak 2 bin 300 paket sigara tespit edildi.

        Sigaralara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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