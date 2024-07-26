Batman'da kargoyla kaçak sigara göndermeye çalışan zanlı yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce takibe alınan bir zanlının kargoyla göndermeye çalıştığı pakette kaçak 2 bin 300 paket sigara tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

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