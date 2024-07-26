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        Batman'da gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:52
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        Batman'da gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 260 paket sigara, 2 şişe alkol ve 6 parfüm ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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