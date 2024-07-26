Batman'da gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 260 paket sigara, 2 şişe alkol ve 6 parfüm ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durdurulan bir araçta gümrük kaçağı alkol, sigara ve parfüm ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.