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        Gençlik Yaz Okulları ile tatili dolu dolu geçiriyorlar

        İBRAHİM TOPRAK - Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:09
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        Gençlik Yaz Okulları ile tatili dolu dolu geçiriyorlar
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        İBRAHİM TOPRAK - Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor.

        Yaz tatili döneminde binlerce genci gençlik kamplarında misafir eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, tamamen ücretsiz bir başka eğitim ve aktivite fırsatı olan "Gençlik Yaz Okulları"nı hizmete sundu.

        Gençler, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

        Bu kapsamda, Batman merkezde 2 gençlik merkezi ve 2 genç ofis ile Kozluk ilçesindeki bir gençlik merkezinde düzenlenen yaz spor okullarına katılan yaklaşık 1200 genç, çok sayıda etkinlikle buluşuyor.

        - "Gençlerimiz boş zamanlarını çok iyi bir şekilde değerlendirebiliyor"

        Petrolkent Gençlik liderlerinden Zozan Algan, AA muhabirine, merkezde açılan kursların 12 ay boyunca sürdüğünü, Bakanlığın bu yıl hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" ile de gençlerin yaz tatilinde çok sayıda aktivite ile buluştuğunu söyledi.

        Yüzme, Kur'an-ı Kerim, gitar, bağlama, piyano gibi eğitimlerin devam ettiğini anlatan Algan, bunun yanı sıra ders çalışmak isteyen öğrencilerin de Gençlik Merkezi bünyesindeki kütüphaneden saat 22.00'ye kadar yararlanabildiğini belirtti.

        Algan, şöyle konuştu:

        "Sadece kurslarımız yok, çok çeşitli aktivitelerimiz var. Gençlerimiz burada gelip boş zamanlarını çok iyi bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Burada oyun da oynayabiliyorlar. Sunduğumuz imkanlar dahilinde langırt, havalı hokey, masa tenisi, ayak topu gibi oyunlarımız da var. Spor yapmak isteyen gençler, voleybol ve basketbol sahalarını da aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca her yaz döneminde Bakanlığımızın gençlere yönelik kampları oluyor. Gençlerimizi kamplara da götürüyoruz. 12-25 yaş arası her gencimiz kamplarımızdan istifade edebiliyor."

        Gençlik Yaz Okullarına katılan gençlerden Zinet Nur İlsoylu, gitar çalmayı öğrenmek için geldiğini ve çok keyifli bir ortamda eğitim aldıklarını belirtti.

        Eğitimler dışında arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar da oynadığını anlatan İlsoylu, sunulan hizmetlerden dolayı Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

        Önder Burak Gezer ise 7 yıldır piyano çaldığını, yaz döneminde kendisini daha çok geliştirebilmek amacıyla Petrolkent Gençlik Merkezindeki kursa geldiğini ifade ederek, yaz dönemini bu sayede verimli bir şekilde geçirdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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