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        Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da, polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:34
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        Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da, polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Kent girişindeki kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, ekiplerce durduruldu.

        Bagajında tatlı da bulunan araçta, bir torba içinde 17 kilo 409 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 208 bin 100 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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