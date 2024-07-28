Batman'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi

Bagajında tatlı da bulunan araçta, bir torba içinde 17 kilo 409 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 208 bin 100 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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