DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt'ta devam ettirdiklerini belirten Hatimoğulları, bugün de Batman'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Hatimoğulları, partilerinin kadın meclisi tarafından da benzer bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getirerek, "Yine kadın meclisimizin yürüttüğü kampanyada aynı sektörlerde çalışan ve ev emekçisi kadınlar başta olmak üzere Türkiye'de bütün kadınlarla buluşmayı hedefliyoruz. Bu buluşmalardaki en büyük muradımız, sadece sorunlarımızı konuşmak değil çözüm önerilerimizi de konuşmak ve nasıl bir tutum sergileyebileceğimizi açığa çıkarmaktır." dedi.

Programın ardından Petrol İş Sendikası Şubesinden Batman Belediyesine kadar partililerle yürüyen Hatimoğulları, Belediye Başkanı Gülüstan Sönük'ü ziyaret etti.