Batman'da gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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