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        Batman'da gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:32
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        Batman'da gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi.

        Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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