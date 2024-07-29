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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı

        Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:20
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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
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        Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        Batman-Siirt kara yolunda dün saat 22.15 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kazanın ardından güvenlik güçlerine teslim olan M.A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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