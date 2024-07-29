Batman'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
Batman-Siirt kara yolunda dün saat 22.15 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazanın ardından güvenlik güçlerine teslim olan M.A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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