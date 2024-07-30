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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı'dan trafik kazasında ölen 4 kişinin yakınlarına taziye ziyareti

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:41
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı'dan trafik kazasında ölen 4 kişinin yakınlarına taziye ziyareti
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        Batman-Siirt kara yolunda önceki gün saat 22.15 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarını Bayındırlık Mahallesi Fakiye Teyran Taziyeevinde ziyaret etti, acılı aileye başsağlığı diledi.

        Ramanlı, ailenin acısını paylaştığını belirterek, "Bu acı hepimizin acısı. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

        Öte yandan Ramanlı, yola kırmızı boya dökerek kazaya dikkat çekmek istediğini, kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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