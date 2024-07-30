HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı'dan trafik kazasında ölen 4 kişinin yakınlarına taziye ziyareti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Batman-Siirt kara yolunda önceki gün saat 22.15 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.