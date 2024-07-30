Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Batman'da ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Batman-Siirt kara yolunda önceki gün saat 22.00 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, güvenlik güçlerine teslim olan sürücünün tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.