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        Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

        Batman'da ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:18
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        Batman'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
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        Batman'da ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Batman-Siirt kara yolunda önceki gün saat 22.00 sıralarında, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, güvenlik güçlerine teslim olan sürücünün tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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