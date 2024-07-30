Ermeniler, Mereto Dağı'nda dua etti
Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, kutladıkları "Vartavar" bayramı dolayısıyla Mereto Dağı'na çıktı.
Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, kutladıkları "Vartavar" bayramı dolayısıyla Mereto Dağı'na çıktı.
Bayramlarını kutlamak için dağın zirvesindeki Meryem Ana Kilise'ne çıkan Ermeniler, burada mum yaktı, dua etti.
İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Besse Kabak, 2007'den beri Mereto Dağı'ndaki kutlamalara aynı duygu ve coşkuyla katıldığını söyledi.
Kabak, "Amacımız bu kutlamaları eskisi gibi bütün insanlarımızın kaynaştığı bir gelenek haline getirmektir." dedi.
Ermenistan'dan gelen ziyaretçiler de farklı yerlerden bölgeye gelen kişilerle kutlamalar kapsamında hazırlanan yemeklerden yediklerini, kilisede dua ettiklerini belirtti.
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