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        Ermeniler, Mereto Dağı'nda dua etti

        Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, kutladıkları "Vartavar" bayramı dolayısıyla Mereto Dağı'na çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:15
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        Ermeniler, Mereto Dağı'nda dua etti
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        Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, kutladıkları "Vartavar" bayramı dolayısıyla Mereto Dağı'na çıktı.

        Bayramlarını kutlamak için dağın zirvesindeki Meryem Ana Kilise'ne çıkan Ermeniler, burada mum yaktı, dua etti.

        İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Besse Kabak, 2007'den beri Mereto Dağı'ndaki kutlamalara aynı duygu ve coşkuyla katıldığını söyledi.

        Kabak, "Amacımız bu kutlamaları eskisi gibi bütün insanlarımızın kaynaştığı bir gelenek haline getirmektir." dedi.

        Ermenistan'dan gelen ziyaretçiler de farklı yerlerden bölgeye gelen kişilerle kutlamalar kapsamında hazırlanan yemeklerden yediklerini, kilisede dua ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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