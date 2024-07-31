Batman'da sivil toplum kuruluşları 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda açıklama yaptı

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları tarafından, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği yolda basın açıklaması yapıldı.

Batman-Siirt kara yolunda 28 Temmuz'da M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan sürücü M.A.A'nın tutuklandığı kazayla ilgili Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri söz konusu kara yolunda basın açıklaması yaptı.