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        Batman'da sivil toplum kuruluşları 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda açıklama yaptı

        Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları tarafından, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği yolda basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:55
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda açıklama yaptı
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        Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları tarafından, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği yolda basın açıklaması yapıldı.

        Batman-Siirt kara yolunda 28 Temmuz'da M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın düğünden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O'nun (12) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Güvenlik güçlerine teslim olan sürücü M.A.A'nın tutuklandığı kazayla ilgili Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri söz konusu kara yolunda basın açıklaması yaptı.

        Grup adına basın açıklama yapan BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, yaşanan elim kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Kazada 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Demir, "Daha önce de bu yolda birçok vatandaşımızı kaybetmiştik. Yolun mutlak suretle altyapısının yapılması ve aydınlatılması gerektiğini daha önce de dile getirmiştik. Artık canlarımızı yitirmek istemiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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