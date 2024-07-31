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        Heniyye suikastı Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

        Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:48
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        Heniyye suikastı Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
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        Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti.

        Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

        Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Bu sırada gruptan bazı kişiler önünden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine taş attı, sandalyeleri devirdi.

        Daha sonra bir lokanta zincirine ait iş yerine kapalı olduğu sırada taş atıldı.

        Gruba polis ekiplerince tazyikli su ile müdahale edildi.

        Atatürk Parkı'na kadar yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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