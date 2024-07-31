Heniyye suikastı Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti.

Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Bu sırada gruptan bazı kişiler önünden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine taş attı, sandalyeleri devirdi.

Daha sonra bir lokanta zincirine ait iş yerine kapalı olduğu sırada taş atıldı.

Gruba polis ekiplerince tazyikli su ile müdahale edildi.