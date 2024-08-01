Hasankeyf'te kaçakçılıkla mücadele
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve çay ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve çay ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 480 paket sigara, bir şişe alkol, 2 cep telefonu, 11 paket çay ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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