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        Hasankeyf'te kaçakçılıkla mücadele

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve çay ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:06
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        Hasankeyf'te kaçakçılıkla mücadele
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve çay ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 480 paket sigara, bir şişe alkol, 2 cep telefonu, 11 paket çay ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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