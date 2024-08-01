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        Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:16
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        Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Batman-Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araç ile 34 SL 1625 plakalı otomobil çarpıştı.

        Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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