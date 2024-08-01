Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman-Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araç ile 34 SL 1625 plakalı otomobil çarpıştı.

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