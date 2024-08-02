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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:56
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

        Araçlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1176 paket sigara, 25 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 25 paket çay, 1 şişe alkol ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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