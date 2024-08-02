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        Batman Valisi Ekrem Canalp yol çalışmalarını inceledi

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Emek Bulvarı ile Batman Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda Karayolları Müdürlüğünce başlatılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:55
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        Batman Valisi Ekrem Canalp yol çalışmalarını inceledi
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Emek Bulvarı ile Batman Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolda Karayolları Müdürlüğünce başlatılan çalışmaları inceledi.

        Emek Bulvarı ile Batman Organize Sanayi Bölgesi yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğünce olası kazaları önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla refüj çalışmalarına başlandı.

        Vali Canalp, yolda yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Canalp, Batman-Beşiri yolunun uzun zamandır gündemde olduğunu söyledi.

        Karayolları tarafından çalışmalarına başlanan yolda kazaları azaltmak amacıyla tedbirler aldıklarını ifade eden Canalp, "Bu yolumuzla ilgili de trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili alacağımız tedbirler var. Bu yol Hasankeyf yolu gibi duble yol olarak servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dört dörtlük aydınlatması olan bir yol olacak." dedi.

        Canalp, yolun güvenli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Canalp, şöyle konuştu:

        "Yolun temelindeki sanayileşme gecekondu sanayileşmedir. Ve gecekondu sanayileşme olduğu zaman da trafik güvenliğini sağlamanın ne kadar zor olduğunu ve kazalara nasıl sebebiyet verdiğini buradan bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla Batman'ın çıkış noktası gecekondu sanayileşme değil, organize sanayidir ve organize sanayilerdir. Biz de bunu yapıyoruz. İl Özel İdaremiz de şu anda gerekli işlemleri yapıyor, mühürleme işlemleri başlamış durumda. Buradaki düğün salonları mühürlenecektir ve buradaki faaliyetlerine izin verilmeyecektir."

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