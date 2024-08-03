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        Batman'da bir okula "Gazze Şehitleri" adı verildi

        Batman'da yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:37
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        Batman'da bir okula "Gazze Şehitleri" adı verildi
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        Batman'da yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildiği belirtildi.

        Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesinden yapılan açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, Tilmerç Mahallesi'nde yeni açılan bir okula "Gazze Şehitleri İlkokulu" adının verildiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in aylardır süren saldırılarıyla binlerce Filistinlinin katledildiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

        Dünyanın saldırılara sessiz kaldığını aktaran Önlü, şunları kaydetti:

        "Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Yeni açılan okula 'Gazze Şehitleri' adının verilmesinden dolayı Batman Valisi Ekrem Canalp ile İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çanakkale Şehitliği'nde mezar taşlarında yazılan Gazze şehitlerimiz gibi şehrimizde de isimleri bir okulda ilelebet yaşayacaktır."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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