Batman'da bir okula "Gazze Şehitleri" adı verildi

Batman'da yeni açılan bir ilkokula "Gazze Şehitleri" ismi verildiği belirtildi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Batman Şubesinden yapılan açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, Tilmerç Mahallesi'nde yeni açılan bir okula "Gazze Şehitleri İlkokulu" adının verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in aylardır süren saldırılarıyla binlerce Filistinlinin katledildiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirtti.