Batman'da jandarmanın temmuz ayı faaliyet raporu açıklandı

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca temmuz ayında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında temmuz ayında 185 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 202 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adreslerde, araçlarda ve üst aramalarında 13 kilo 747 gram kubar esrar, 1 kilo 680 gram toz esrar, 21 kök kenevir, 46 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu nitelikte hap, 3 gram bonzai, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1150 bronz sikke, gümrük kaçağı 10 bin 543 paket sigara, 45 elektronik sigara, 280 kilogram tütün, 19 puro, 760 dolu makaron ve 6 cep telefonu ele geçirildi.