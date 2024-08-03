Batman'da jandarmanın temmuz ayı faaliyet raporu açıklandı
Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca temmuz ayında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca temmuz ayında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında temmuz ayında 185 olaya müdahale edildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 202 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Adreslerde, araçlarda ve üst aramalarında 13 kilo 747 gram kubar esrar, 1 kilo 680 gram toz esrar, 21 kök kenevir, 46 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu nitelikte hap, 3 gram bonzai, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1150 bronz sikke, gümrük kaçağı 10 bin 543 paket sigara, 45 elektronik sigara, 280 kilogram tütün, 19 puro, 760 dolu makaron ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik güvenliği kapsamında da 17 bin 353 araç kontrol edildi, yapılan kontroller neticesinde 912 sürücüye idari para cezası uygulandı, 91 araç trafikten men edildi.
Ayrıca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 765 şüpheli yakalandı.
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