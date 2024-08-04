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        Özel çocuklar yüzme eğitimiyle sosyalleşiyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan yüzme kursuna katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar, bu sayede hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:02
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        Özel çocuklar yüzme eğitimiyle sosyalleşiyor
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan yüzme kursuna katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar, bu sayede hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Batman'da düzenlenen kurslarda 2023 yılında 17 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Bu yılın 7 ayında ise 9 bin 400 öğrenci eğitime katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik de ücretsiz yüzme eğitimi planlandı.

        Kursa katılan 6 down sendromlu ve 14 otizmli çocuk, yaz tatili döneminde uzman antrenörlerden yüzme eğitimi alıyor.

        8'i kız 20 otizmli ve down sendromlu çocuk, bu sayede hem bunaltıcı sıcaklarda serinliyor hem de güvenle kulaç atmayı öğreniyor.

        Çocukların sosyalleşmesini sağlayan kurs ay sonuna kadar devam edecek.

        - "Eğitimlerden büyük keyif alıyorlar"

        19 Mayıs Spor Tesisleri Amiri Hıdır İçge, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında her yaz döneminde yüzme bilmeyen çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

        Olimpik havuzda verdikleri eğitimlere bu yaz döneminde özel çocukların da katıldığına işaret eden İçge, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik yüzme kursu açtı. Her bir çocuğa bir yüzme antrenörü birebir eğitim veriyor. Çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor. Çocuklar, eğitimlerden büyük keyif alıyorlar. Onlar neşeli ve keyifli olunca bizler de mutlu oluyoruz, ayrıca çocuklar burada sosyalleşiyor." dedi.

        Eğitimlerin haftanın iki günü iki saat olduğunu anlatan İçge, ailelerin de çocuklarına yüzme eğitimi verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini belirten İçge, çocuklar yüzerken ailelerin de çocuklarını izlediğini söyledi.

        İçge, temmuz ayında başlayan kayıtların devam ettiğini söyledi.

        Baba Fatih Değirmenci, otizmli oğlunun yüzme eğitimi aldığını ifade ederek, "Haftanın iki günü iki saat yüzmeye getiriyoruz. Bu yaz sıcaklarında hem serinliyor hem de hareketleri artmış oluyor. Çocuk da keyif alıyor biz de keyif alıyoruz. Hocalardan özel eğitim alıp yüzme öğreniyorlar. Ek bir aktivite olmuş oluyor. Bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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