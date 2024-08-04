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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:01 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:01
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet yürüten bir briket fabrikasına "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" düzenledi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, AK-47 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 13 fişek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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