Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yapılan aramada, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, AK-47 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 13 fişek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet yürüten bir briket fabrikasına "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" düzenledi.

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